Командующим объединенной группировкой российских войск в Украине назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Об этом сообщает в среду, 11 января, минобороны РФ.

Ранее эту должность занимал генерал Сергей Суровикин. Его понизили в должности. Он стал заместителем генерала Герасимова.

Другими заместителями Герасимова стали главком Сухопутных войск Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Ким.

При этом сам генерал Герасимов, как следует из сообщения минобороны РФ, сохранил должность начальника Генштаба.

В МО РФ это назвали "повышением уровня руководства "спецоперацией".

"Повышение уровня руководства "спецоперацией" связано с расширением масштаба решаемых задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск", - заявили в минобороны России.

Кадровые перестановки в российском военном командовании комментирует телеграм-канал "Политика Страны".

"Интересно, что назначение Герасимова командующим российскими войсками в Украине при сохранении им должности начальника Генштаба (по сути, это усиление его позиций) произошло на фоне мощной информационной кампании в российской (и не только) блогосфере против Шойгу и Герасимова с периодическими прогнозами об отставке обоих.

По распространённому в медийных кругах мнению, за этой кампанией стоит куратор ЧВК "Вагнер" Пригожин, который в последнее время фактически в открытую конфликтовал с руководством Минобороны, а "вагнеровцы" даже записали видео, на котором назвали Герасимова "пид@ром". При этом "штабным в московских тёплых кабинетах" в рамках этой кампании противопоставлялся "боевой отец-командир" Суровикин.

Но, как видим, результат этих усилий оказался обратный. По крайней мере пока.

Если российскую армию после назначения Герасимова будут преследовать крупные неудачи, то именно Герасимов, сконцентрировавший все рычаги командования боевыми действиями в Украине, естественно, окажется крайним.

И его враги, которые ранее прочили ему отставку, приложат все усилия, чтоб подсветить проблемы", - пишет телеграм-канал.

Война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 321-го дня войны. Россияне сосредоточились на штурме Соледара и Бахмута. Битва за Соледар является частью более широкого маневра российских войск по окружению Бахмута. Если им удастся захватить Соледар, то они перережут дорогу в Бахмут из Северска. И это же упростит им задачу продвижения к северным окраинам города, чтобы перерезать и дорогу из Славянска.

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