В Соледаре на данный момент находятся 559 мирных жителей, в том числе 15 детей.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко эфире телемарафона.

По его словам, ранее они не хотели выехать из города, а эвакуировать их сейчас невозможно из-за боев, которые здесь идут.

Ранее мы рассказывали, чем известен Соледар, за который идут ожесточенные бои.

Война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 321-го дня войны. Россияне сосредоточились на штурме Соледара и Бахмута. Битва за Соледар является частью более широкого маневра российских войск по окружению Бахмута. Если им удастся захватить Соледар, то они перережут дорогу в Бахмут из Северска. И это же упростит им задачу продвижения к северным окраинам города, чтобы перерезать и дорогу из Славянска.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что значит для Украины эпопея с избранием спикера палаты Конгресса.