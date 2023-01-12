Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 12 января.

Сводка появилась в Фейбсуке.

В течение суток россияне нанесли пять ракетных ударов, все по мирным городам (Константиновка, Краматорск и Запорожье), а также 12 авиационных ударов. Совершили четыре обстрела из реактивных систем залпового огня.

Противник продолжает наступать на Бахмутском направлении. Наиболее ожесточенные бои продолжаются в Соледаре, Парасковеевке, Бахмуте и Клещеевке. На Авдеевском направлении враг ведет безуспешные наступательные действия, а на Купянском и Лиманском не оставляет попыток улучшить тактическое положение. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях обороняется.

На Северском и Слобожанском направлениях под обстрелы попали Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Бачевск на Сумщине, а также Стрелка, Зеленое, Гатище, Волчанск, Чугуновка и Редкодуб Харьковской области.

На Купянском направлении обстреляны Сеньковка, Орлянка, Кисловка, Берестовое, Ивановка и Богуславка Харьковщины и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении под огонь попали Грековка, Макеевка, Червонопоповка и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении обстреляны Спорное, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг обстреливал Красногоровку, Авдеевку, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области.

На Новопавловском направлении - Угледар, Пречистовку и Золотую Ниву Донецкой области.

На Запорожском направлении захватчики обстреливали Времовку и Вольное Вольное Поле Донецкой области и Гуляйполе, Красное, Волшебное, Малую Токмачку, Орехов и Каменское на Запорожье.

На Херсонском направлении противник продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега Днепра. В частности, минометным обстрелам подверглись пригороды и сам Херсон.

В одном из населенных пунктов Каховского района Херсонской области оккупационные власти объявили инвентаризацию движимого и недвижимого имущества местных частных предпринимателей с последующей "национализацией".

Для восполнения потерь в живой силе противник не прекращает мобилизацию мужского населения, в том числе и на оккупированной территории Луганской области. Так, в Алчевске 9 января началась очередная волна мобилизации.

Авиация ВСУ в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также пять ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, ВСУ сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Украинские артиллеристы и ракетчики поразили три пункта управления, три района сосредоточения живой силы и военной техники противника, вражеский зенитный ракетный комплекс С-300 и три склада боеприпасов.

Война в Украине продолжается уже 323-й день. "Страна" следит за новостями 12 января в своем онлайне.