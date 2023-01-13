Минобороны РФ заявило о захвате Соледара вечером 12 января.

Москва утверждает, что это позволяет им отрезать пути снабжения украинских войск в Бахмуте, "после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нём украинские войска".

Примечательно, что в сообщении не упоминается роль ЧВК "Вагнер", вместо этого заявляется, что захват Соледара стал возможен благодаря подразделениям ВДВ, "совершившим скрытый маневр" и блокировавших город с севера и юга.

Отметим, что ранее украинское Минобороны по сути опровергало это сообщение, заявляя, что этой ночью в Соледаре еще продолжались бои. Замминистра обороны Анна Маляр заявляла, что украинские военные пытаются удержать оборону.

Также накануне Алексей Арестович заявлял, что украинская армия пока не планируют оставлять Соледар.

При этом куратор ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин говорил, что Соледар полностью находится под контролем России, еще 11 января.

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