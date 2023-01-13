В Соледаре Донецкой области ночью шли бои, противник поддерживает высокую интенсивность наступления.

Об этом сообщают в Минобороны.

"Ночь в Соледаре была жаркой, продолжались бои. Враг бросил почти все основные силы на Донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления", - пишет в своем Telegram замминистра обороны Анна Маляр.

Украинские военные, в свою очередь, пытаются удержать оборону, написала она.

Напомним, в свежей сводке Американского института изучения войны сообщалось, что россияне, скорее всего, вытеснили украинские силы с запада Соледара и в целом контролируют город.

Ранее в ВСУ сообщили, что украинское командование пытается выбрать правильную тактику в Соледаре, решение примут в ближайшие дни.

Также мы писали, что глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил сколько мирных жителей и детей всё ещё остаются в Соледаре.

Война в Украине продолжается уже 324-й день. Мы следим за новостями 13 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 323-го дня войны. В Соледаре сейчас продолжаются тяжелые бои. Идут боевые действия на подходе к Бахмуту, который пытаются окружить российские войска. Накаляется обстановка вокруг Кременной в Луганской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.