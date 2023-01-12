Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в четверг, 12 января.

Главное из заявлений президента:

Сообщил, что десантники 77-й отдельной аэромобильной бригады вместе с бойцами 46-й отдельной аэромобильной бригады в Соледаре удерживают занимаемые позиции. Рассказал о заседании Ставки, где обсуждались Соледар, Бахмут и Донецкое направление в целом. Обсуждался вопрос подкреплений. Сообщил о встрече со спикером Сейма Латвии, который прибыл в Киев. Обсуждали вступление Украины в ЕС. Рассказал о телефонных переговорах с лидерами Кипра, Люксембурга и Кении.

Ранее мы писали, что замминистра обороны Анна Маляр заявила, что российская армия продолжает наступление в районе Соледара. Цель россиян - прорвать оборону ВСУ и захватить город.

Тем временем российские СМИ публикуют видео из Соледара рядом с предприятием "Артемсоль" и его спортивным комплексом.

Война в Украине продолжается уже 323-й день. "Страна" следит за новостями 12 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 322-го дня войны. Минобороны РФ выпустило заявление, что Соледар блокирован с юга и с севера. Генштаб ВСУ вечером сообщил, что бои продолжаются и россияне несут большие потери. В РФ сменили командующего российскими войсками в Украине, им стал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту немецких тяжелых танков Leopard.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.