В четверг, 12 января, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об он сообщил в своем Telegram-канале.

"Отдельное внимание было уделено боям в Бахмуте и Соледаре. Подчеркиваю: подразделения, защищающие эти города, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно. Речь также шла об усилении ВСУ техникой и оружием, которые поступают от партнеров", - написал Зеленский.

Напомним, в ВСУ сообщили, что украинское командование пытается выбрать правильную тактику в Соледаре, решение примут в ближайшие дни.

Война в Украине продолжается уже 323-й день. "Страна" следит за новостями 12 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 322-го дня войны. Минобороны РФ выпустило заявление, что Соледар блокирован с юга и с севера. Генштаб ВСУ вечером сообщил, что бои продолжаются и россияне несут большие потери. В РФ сменили командующего российскими войсками в Украине, им стал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту немецких тяжелых танков Leopard.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.