Украина ждет от НАТО чего-то большего, чем заявлений об "открытых дверях" для нее.

Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции во Львове.

"Просто поддержки Украины от коллег НАТО, поддержки в виде риторики об "открытых дверях" недостаточно для Украины… Нам нужны шаги вперед. Решение будет в Вильнюсе (на саммите НАТО летом), мы очень ждем мощных шагов, чего-то большего, чем открытые двери", – сказал Зеленский.

Напомним, 30 сентября Зеленский объявил, что Украина подписала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

В ноябре генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг допустил, что Украина может вступить в НАТО после завершения боевых действий.

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