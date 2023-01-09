Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможности передачи Украине тяжелых танков со стороны стран-членов Альянса.

Об этом генсек НАТО сообщил интервью газете Svenska Dagbladet.

Отвечая на вопрос журналиста, может ли Украина получить американские танки Abrams или немецкие Leopard, Столтенберг сказал: "Не исключаю. Но и обещать ничего не буду".

Также Столтенберг сказал, что по его мнению, война в Украине должна завершиться за столом переговоров, однако до этого момента пройдет еще немало времени. И на протяжении периода боевых действий Запад должен поддерживать Украину оружием.

При этом Столтенберг считает, что союзники должны и дальше увеличивать военную помощь Киеву.

"Я вижу необходимость в увеличении амбиций. Мы должны сделать больше", - заявил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Польша рассматривает просьбу Украины передать ей немецкие танки "Леопард".

Тем временем война в Украине продолжается уже 320-й день. "Страна" следит за новостями 9 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 319-го дня войны. Противник вел наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях - и пытался улучшить тактическое положение на Купянском направлении. После православного Рождества и объявленного россиянами одностороннего перемирия возобновились ракетные удары со стороны РФ. Интенсифицируется переброска российских военных в Беларусь.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.