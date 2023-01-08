Берлин не исключает поставок Украине боевых танков "Leopard" в будущем.

Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью каналу ARD в воскресенье, 8 января.

"Будут приниматься дальнейшие решения. Нет, конечно, это [передача Украине танков Leopard] не исключено", - сказал Хабек.

Хабек добавил, что динамика поставок вооружения в Украину будет зависеть от обстановки на фронте.

Комментарии министра появились через два дня после того, как Германия заявила, что хочет доставить Украине около 40 боевых машин пехоты Marder до конца марта. Это решение Хабек назвал правильным и давно назревшим.

"Я думаю, что эта динамика будет продолжаться до тех пор, пока война будет динамично развиваться", - заявил он.

При этом сегодня правящая Социал-демократическая партия Германии повторила заявление канцлера Олафа Шольца об отказе поставлять танки "Леопард" Киеву. В СДПГ заявили, что не станут этого делать в одностороннем порядке.

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