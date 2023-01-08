Большинство жителей Германии скептически относятся к поставкам в Украину танков и бронемашин.

Об этом говорят результаты опроса института общественного мнения Insa по заказу газеты Bild am Sonntag.

Решение правительства Германии о поставке боевых машин пехоты Marder 49 процентов опрошенных считают скорее неверным, а 40 процентов - скорее правильным.

При этом по танкам разрыв еще больше: 50 процентов опрошенных выступают против передачи в Украину боевых танков, 38 процентов высказались за поставки.

Напомним, Германия планирует передать Украине 40 боевых машин пехоты Marder в первом квартале 2023 года.

Кроме того, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что после систем ПВО Patriot и БМП Marder Германия передаст Украине танки Leopard.

А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если Германия не даст Украине танки, она получит войну на своей территории.

Война в Украине продолжается уже 319-й день. "Страна" следит за новостями 8 января в своем онлайне.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.