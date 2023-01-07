Польша рассматривает просьбу Украины передать ей основные боевые танки "Леопард" немецкого производства.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного польского дипломата.

"Они действительно рассматривают возможность предоставить все, что угодно, чтобы помочь Украине", - сказал чешский чиновник, который принимает непосредственное участие в поставках западного вооружения в Украину.

У Польши есть более 240 танков "Леопард", всего на ее вооружении стоит 137 танков "Леопард 2A4", 105 танков "Леопард 2A5" и менее 10 танков "Леопард 2PL".

Польша планирует со временем все их ввести в строй, сказал Славомир Дебский, директор Польского института международных отношений.

По его словам, темпы их передачи Украине зависят от того, как быстро Польша получит танки на замену, которые она заказала у производителей из Южной Кореи и США. Передача танков Украине должна быть одобрена Берлином.

"Это вопрос не если, а когда", - сказал Дебский.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Германия передаст Украине танки "Леопард".

Хотя буквально на днях в Берлине заявляли, что ФРГ не собирается передавать эти машины.