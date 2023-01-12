Украинский солдат, находящийся в Соледаре, заявил вечером 12 января, что военных "просто бросили".

Об этом он сказал в интервью CNN. При этом CNN не раскрывает его личности из соображений безопасности.

"Мы пытались уйти сами, но орки уже там. Если сегодня не будет приказа отступить, мы, скорее всего, не успеем уйти", – сказал военный CNN по телефону.

"Нам сказали, что мы будем отозваны. А теперь нас просто бросили", – добавил солдат.

По его словам, у него и товарищей закончились еда и вода, также у них есть раненые. При этом у них еще остались боеприпасы.

"Последняя эвакуация была три дня назад", — сообщил он.

"Приказ был держаться до самого конца. Судя по звукам боя, наши соседи либо отошли, либо получили приказ отступить. Нам сказали держаться. Мы держимся, пока можем. Но каждый может устать и в конце концов дойти до предела. Невозможно так долго держаться только на высоком моральном духе", – констатировал украинский солдат.

Примечательно, что в конце статьи CNN ссылается на фейковый телеграм-канал 46-й аэромобильной бригады. При этом, что касается разговора с солдатом, слова которого приведены выше, CNN, повторимся, утверждает, что журналист телекомпании говорил с ним лично по телефону, а не переписывался через Телеграм.

Между тем советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ пока не собираются оставлять Соледар.

Причем ранее он рассказывал, что некоторые подразделения бегут из Соледара, за что украинский военный Николай Колесник назвал его чучелом.