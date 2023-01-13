Российские силы, вероятно, контролируют весь Соледар. Фото - соцсети

Россияне скорее всего вытеснили украинские силы с запада Соледара и в целом контролируют город.

Об этом пишет в утренней сводке американский "Институт изучения войны".

"Кадры с геолокацией, опубликованные 11 и 12 января, показывают, что российские силы, вероятно, контролируют большую часть, если не весь Соледар, и, вероятно, вытеснили украинские силы с западной окраины поселения", - говорится в отчете.

Все имеющиеся данные указывают на то, что украинские силы больше не поддерживают организованную оборону в Соледаре, считают военные эксперты.

"Заявление президента Владимира Зеленского о том, что украинские силы сохраняют позиции в Соледаре, может иметь в виду оборонительные позиции рядом, но не в самом городе", - пишет "Институт".

Организация уточняет, что речь о железнодорожной станции Соль, о боях за которую с утра сообщал и Генштаб.

После захвата Соледара российские силы "могут принять решение о сохранении стабильно высоких темпов наступления в районе Бахмута". Но в оперативном отношении, как считают американские аналитики, вероятное взятие Соледара "вряд ли предвещает неминуемое окружение Бахмута".

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинская армия пока не планируют оставлять Соледар

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