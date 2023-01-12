Данилов заявил, что ближайшие месяцы войны будут решающими и Россия будет идти ва-банк
Секретарь СНБО Алексей Данилов прогнозирует, что ближайшие два-три месяца войны будут решающими и Россия будет идти ва-банк. По его словам, в Кремле уже "готовятся к определенным событиям", чтобы отчитаться о достижении успехов к годовщине вторжения.
Об этом Данилов рассказал в эфире телемарафона.
"Она (РФ - Ред.) тоже без конца не может тянуть войну, там непростая ситуация и накапливаются проблемы в России", - сказал он.
Данилов рассказал, что в Кремле уже "готовятся к определенным событиям", поскольку "любят даты".
"24 февраля будет один из периодов, когда им бы хотелось отчитаться перед своим обществом о достижении каких-либо успехов", - предположил он.
Ранее Данилов раскрыл планы России по изготовлению дронов-камикадзе и назвал город, где их будут производить.
Также секретарь СНБО ранее обозначил, что Россия готовит обострение к годовщине вторжения, а "февраль для них будет решающий".
Тем временем война в Украине продолжается уже 323-й день. "Страна" следит за новостями 12 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 322-го дня войны. Минобороны РФ выпустило заявление, что Соледар блокирован с юга и с севера. Генштаб ВСУ вечером сообщил, что бои продолжаются и россияне несут большие потери. В РФ сменили командующего российскими войсками в Украине, им стал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту немецких тяжелых танков Leopard.
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