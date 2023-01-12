Секретарь СНБО Алексей Данилов прогнозирует, что ближайшие два-три месяца войны будут решающими и Россия будет идти ва-банк. По его словам, в Кремле уже "готовятся к определенным событиям", чтобы отчитаться о достижении успехов к годовщине вторжения.

Об этом Данилов рассказал в эфире телемарафона.

"Она (РФ - Ред.) тоже без конца не может тянуть войну, там непростая ситуация и накапливаются проблемы в России", - сказал он.

Данилов рассказал, что в Кремле уже "готовятся к определенным событиям", поскольку "любят даты".

"24 февраля будет один из периодов, когда им бы хотелось отчитаться перед своим обществом о достижении каких-либо успехов", - предположил он.

Ранее Данилов раскрыл планы России по изготовлению дронов-камикадзе и назвал город, где их будут производить.

Также секретарь СНБО ранее обозначил, что Россия готовит обострение к годовщине вторжения, а "февраль для них будет решающий".

Тем временем война в Украине продолжается уже 323-й день. "Страна" следит за новостями 12 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 322-го дня войны. Минобороны РФ выпустило заявление, что Соледар блокирован с юга и с севера. Генштаб ВСУ вечером сообщил, что бои продолжаются и россияне несут большие потери. В РФ сменили командующего российскими войсками в Украине, им стал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту немецких тяжелых танков Leopard.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.