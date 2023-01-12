МВД РФ объявило в розыск российского журналиста Аркадия Бабченко, который долго проживал в Украине.

Конкретное основание не указано, но российские издания пишут, что уголовная статья, по которой его ищут, связана с экстремизмом.

С 2017 года Бабченко не живет в России. Он известен своим обещанием проехаться на "Абрамсе" по центру Москвы после "победы НАТО".

Большую часть своей эмиграции Бабченко провел в Украине. Сейчас он живет в неустановленной стране (предположительно, в Израиле) и критикует Владимира Зеленского.

Напомним, недавно в России объявили в розыск журналиста Bellingcat Христо Грозева. В розыскной карточке указывается, что он "разыскивается по статье УК" без уточнения деталей.

Также сообщалось, что МВД РФ объявило оппозиционного блогера Максима Каца в федеральный розыск. Он был заместителем главы избирательного штаба Алексея Навального, когда тот баллотировался на должность мэра Москвы в 2013 году. После 24 февраля выступил против вторжения и уехал из страны. На сайте ведомства написано, что он "разыскивается по статье УК" - без уточнения, какой именно.