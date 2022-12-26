В России объявлен в розыск журналист Bellingcat Христо Грозев. В розыскной карточке указывается, что он "разыскивается по статье УК" без уточнения деталей.

Напомним, ранее Bellingcat признали в РФ "СМИ-иноагентом".

Напомним, Грозев является лауреатом премии Европейской прессы и премии "Эмми" за свои журналистские расследования. В частности, расследование Bellingcat и CNN об отравлении Алексея Навального получило премию "Эмми".

Также мы сообщали, что расследователи The Insider, Bellingcat и Der Spiegel обнаружили секретное подразделение в составе Главного вычислительного центра Вооруженных сил России, которое наводит ракеты на гражданские объекты Украины. В составе подразделения идентифицированы 30 военных инженеров.

Также "Страна" писала, что обстрел штаба "вагнеровцев" в Кадиевке мог произойти из-за фото сына владельца ЧВК - Павла Пригожина в соцсетях. На это обратил внимание эксперт исследовательской группы Bellingcat Арик Толер.

Война в Украине продолжается уже 306-й день. "Страна" следит за новостями 26 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 305-го дня войны. Россияне пытаются вести наступательные действия на трех направлениях - Лиманском, Бахмутском и Авдеевском и стремятся улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Также они перебрасывают резервы на Бердянск и Мелитополь.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях в Украине и мире.