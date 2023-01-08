Россия планирует развернуть производство дронов-камикадзе на своей территории. Одним из городов для изготовления беспилотников выбран Тольятти в Самарской области.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире телемарафона со ссылкой на данные украинской разведки.

По словам Данилова, после того, как в иранских дронах были обнаружены запчасти производства западных компаний, производители БПЛА могут столкнуться с дефицитом этих комплектующих.

"Когда мы начали сбивать иранские дроны, мы обратили внимание на комплектацию определенных компаний, которые не должны поставлять эти комплектующие в Иран. Как они там оказались, сейчас выясняют многие расследователи. Но после того, как это стало публично известно, я не думаю, что поставляющие их компании будут продолжать это делать. Тогда из чего будут делать свои дроны – это большой вопрос", – сказал секретарь СНБО.

Напомним, в ноябре прошлого года издание The Washington Post сообщило, что Россия заключила с Ираном тайное соглашение о производстве ударных дронов на своей территории. В публикации говорилось, что в Иране могут считать, что таким образом возможно избежать новых санкций, если беспилотники будут физически собраны в России.

Ранее мы писали, что в Офисе президента призвали уничтожить заводы беспилотников в Иране.