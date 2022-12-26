Иранские беспилотники занимают первое место в мире по точности и качеству выполнения боевых задач.

С таким заявлением выступил начальник Генштаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери, сообщает агентство Tasnim.

"Наши системы беспилотников находятся на самом высоком уровне в мире с точки зрения их точности, срока службы и выполнения боевых задач. Вооруженные силы исламской республики смогли развить мощность БПЛА, опираясь только на ресурсы внутри страны и с привлечением собственного опыта", - сказал глава Генштаба.

Багери добавил, что утверждения стран Запада об использовании иранских беспилотников в Украине "являются частью психологической войны".

"Хотя большая часть подобных заявлений является ложью, они в то же время демонстрируют то высокое положение, которое занимает исламская республика в сфере разработки беспилотных летательных аппаратов в мире", - сказал глава Генштаба.

Ранее мы писали, что в МИД Ирана отреагировали на призыв советника главы Офиса президента Михаила Подоляка уничтожать иранские заводы по производству дронов и арестовывать поставщиков беспилотников. Официальный представитель дипломатического ведомства Насер Канаани заявил, что Иран "отвергает обвинения украинского руководства".

Тем временем Россия начала использовать новую модель иранских дронов. Она меньше по размерам по сравнению со старыми "Шахедами". Речь идет о модели Shahed-131, который в РФ маркируют как "Герань-1".