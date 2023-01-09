Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "уткой" заявления о том, что Россия предлагает Западу договориться о завершении войны в Украине по "корейскому сценарию", о чем на днях говорил секретарь СНБО Данилов.

Цитируют представителя Кремля российские СМИ.

"Информация о якобы предлагаемом "корейском варианте" урегулирования в Украине - очередная утка", - сказал спикер Владимира Путина.

Отметим, корейский сценарий подразумевает завершение войны через соглашение о перемирии без подписания мирного договора и политического урегулирования, но с фиксацией текущей линии фронта, которая становится де-факто границей между странами.

Напомним, Данилов заявил, что в качестве варианта остановки войны Украине предлагают "корейский сценарий". Он также снова повторил свои недавние заявления о том, что представитель Путина Дмитрий Козак сейчас ведет переговоры об этом в Европе. Подробнее об этом мы рассказывали в отдельном материале.

Война в Украине продолжается уже 320-й день. "Страна" следит за новостями 9 января в своем онлайне.

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