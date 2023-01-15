РФ использовала в субботу около половины из 36 "Калибров". В ВСУ предупредили об угрозе повторного обстрела
На боевом дежурстве у России сохраняются морские носители с неиспользованным запасом "Калибров". Поэтому сохраняется угроза повторного удара по Украине в ближайшее время.
Об этом заявила спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
По ее словам, вчера россияне использовали только половину снаряженных "Калибров".
"Вчера мы видели, что они действительно снарядили пять ракетоносителей. Среди которых один подводный. И использовали ракеты типа "Калибр" во время массированной атаки. Если вчера в Черном море находился запас - 36 ракет, то около половины они использовали во время атаки и остаются на боевом дежурстве эти ракетоносители... Надо понимать, что они еще могут быть применены", - сказала она.
Напомним, вчера, незадолго до ракетной атаки на Киев, военные сообщили, что Россия вывела в Черное море семь боевых кораблей. Среди них - один ракетоноситель с залпом на восемь "Калибров".
Война в Украине продолжается уже 326-й день. Мы следим за новостями 15 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 325-го дня войны. Вчера была первая в новом году массированная ракетная атака по Украине. Самые ужасные последствия пережил Днепр. Там ракета попала в многоэтажный жилой дом. Рухнул как минимум один подъезд. Британия официально объявила о решении отправить в Украину танковый эскадрон.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о битве за Соледар и планах Запада поставить Украине танки.