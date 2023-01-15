На боевом дежурстве у России сохраняются морские носители с неиспользованным запасом "Калибров". Поэтому сохраняется угроза повторного удара по Украине в ближайшее время.

Об этом заявила спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, вчера россияне использовали только половину снаряженных "Калибров".

"Вчера мы видели, что они действительно снарядили пять ракетоносителей. Среди которых один подводный. И использовали ракеты типа "Калибр" во время массированной атаки. Если вчера в Черном море находился запас - 36 ракет, то около половины они использовали во время атаки и остаются на боевом дежурстве эти ракетоносители... Надо понимать, что они еще могут быть применены", - сказала она.

Напомним, вчера, незадолго до ракетной атаки на Киев, военные сообщили, что Россия вывела в Черное море семь боевых кораблей. Среди них - один ракетоноситель с залпом на восемь "Калибров".

Война в Украине продолжается уже 326-й день. Мы следим за новостями 15 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 325-го дня войны. Вчера была первая в новом году массированная ракетная атака по Украине. Самые ужасные последствия пережил Днепр. Там ракета попала в многоэтажный жилой дом. Рухнул как минимум один подъезд. Британия официально объявила о решении отправить в Украину танковый эскадрон.

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