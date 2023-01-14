По итогам сегодняшнего обстрела советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что у РФ "крайне фигово с ракетами".

"Но не надо считать, что удары прекратятся. Это лишь означает, что они будут маленькими", - сказал советник ОП в эфире Марка Фейгина.

Арестович добавил, что с каждым новым обстрелом количество выпущенных ракет постепенно уменьшается: сначала было около 100, потом 70, а теперь 30.

Однако спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявляет, что "не может закончиться то, что еще производится".

"Ракеты у противника вроде бы заканчиваются. Это слово "заканчивается" постоянно бурлит в нашем информационном пространстве. Все ждут, когда же они закончатся, но не может закончиться то, что еще производится", - сказал он в эфире телемарафона.

Напомним, что в декабре секретарь СНБО Данилов заявлял, что у России осталось ракет максимум на четыре массированных атаки по Украине.

А перед Новым годом глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что у РФ заканчиваются ракеты, которыми наносились удары по украинской энергетике.