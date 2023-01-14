Число жертв после удара по Днепру выросло. В завалах многоэтажки обнаружены уже десять погибших (ранее было известно о пяти погибших).

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, среди них - 15-летняя девочка.

Число раненых пока не изменилось. Пострадали 64 человека, из них 59 - госпитализированы.

Тем временем в Днепре продолжается разбор завалов обвалившегося дома. Разбирать завалы помогают даже дети.

Напомним, в ВСУ заявили, что удар по многоэтажке Днепра был нанесен ракетой Х-22, запущенной бомбардировщиком Ту-22М3 из района Курска и Азовского моря.

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