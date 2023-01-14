Целью сегодняшней российской атаки были электростанции и подстанции "Укрэнерго", однако управляемость и целостность энергосистемы удалось сохранить.

Об этом сообщает в Facebook глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, сейчас набирает мощность генерация и возобновляется энергоснабжение потребителей.

Ранее сообщалось, что в результате атаки одна украинская ТЭС прекратила производство электроэнергии, а вторая пострадала, но продолжает работать. Кроме того, глава Минэнерго Герман Галущенко предупредил, что следующие дни в энергетике будут трудными.

Война в Украине продолжается уже 325-й день. Мы следим за новостями 14 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 324-го дня войны. Минобороны России официально объявило о взятии Соледара, в Украине говорят, что бои в нем еще идут. Тем временем Франция надеется поставить в Украину колесные танки AMX 10-RC в течение двух месяцев. К этому времени Россия может попытаться пойти в новое масштабное наступление, заявил министр обороны Алексей Резников.

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