В Офисе президента рассказали, на что будет нацелена следующая атака РФ по энергосистеме Украины
Российские войска могут ударить по магистральной распределительной сети Украины, чтобы разъединить единую энергосистему на отдельные "острова".
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".
По его словам, в результате могут произойти аварийные отключения.
"Они (россияне) будут пытаться атаковать крылатыми ракетами магистральную распределительную сеть, чтобы разъединить единую энергетическую систему на отдельные острова. Чтобы в определенных областях был профицит электроэнергии, в других - дефицит. А там, где профицит, надо будет сбрасывать эту электроэнергию", - заявил Подоляк.
Также он считает, что россияне будут продолжать обстреливать Украину, поскольку еще имеют определенную ракетную возможность для этого.
"Будут использовать дроны, потому что санкции в отношении Ирана очень "действенные". И там еще есть сотни дронов", - сказал Подоляк.
Напомним, в ВСУ рассказали, когда и какой может быть новая массированная атака РФ.
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