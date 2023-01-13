Российские войска могут ударить по магистральной распределительной сети Украины, чтобы разъединить единую энергосистему на отдельные "острова".

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

По его словам, в результате могут произойти аварийные отключения.

"Они (россияне) будут пытаться атаковать крылатыми ракетами магистральную распределительную сеть, чтобы разъединить единую энергетическую систему на отдельные острова. Чтобы в определенных областях был профицит электроэнергии, в других - дефицит. А там, где профицит, надо будет сбрасывать эту электроэнергию", - заявил Подоляк.

Также он считает, что россияне будут продолжать обстреливать Украину, поскольку еще имеют определенную ракетную возможность для этого.

"Будут использовать дроны, потому что санкции в отношении Ирана очень "действенные". И там еще есть сотни дронов", - сказал Подоляк.

Напомним, в ВСУ рассказали, когда и какой может быть новая массированная атака РФ.

Война в Украине продолжается уже 324-й день. Мы следим за новостями 13 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 323-го дня войны. В Соледаре сейчас продолжаются тяжелые бои. Идут боевые действия на подходе к Бахмуту, который пытаются окружить российские войска. Накаляется обстановка вокруг Кременной в Луганской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.