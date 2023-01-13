По всей Украине сегодня отключают свет, но уже на выходных ситуация должна улучшиться - Укрэнерго
По всей Украине 13 января сохраняется дефицит мощностей в энергосистеме, поэтому до всех областей доведены лимиты потребления и производятся отключения света.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Пик дефицита ожидается в вечерние часы.
Зато уже на выходных прогнозируется постепенное потепление по всей Украине, а следовательно и уменьшение потребления.
Как сообщалось, сегодня экстренные отключения света действуют в Днепропетровской области. А в Киеве и Одессе свет отключают по графикам.
А еще недавно в Yasno предупреждали, что теперь в Киеве могут стать регулярными отключения света по семь часов подряд.
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