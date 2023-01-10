Электричество в Киеве с большой вероятностью будут отключать не только в серых (обязательных), но и в светло-серых (возможные отключения) зонах графика. То есть вплоть до семи часов без света подряд.

Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

Он объясняет это тем, что после новогодних праздников бизнес снова начал потреблять больше электроэнергии.

"На новогодние праздники население не отключали именно потому, что отключили бизнес. И когда объемы потребления бизнеса и промышленности растут, у них такие же пропорциональные ограничения, что и у населения", – говорит Коваленко.

Напомним, вчера ряд микрорайонов уже был отключен в течение 6-7 часов подряд, то есть не только в серой, но и в светло-серой зоне. Многие жители Киева жаловались, что при минусовой температуре лишились не только электричества, но и отопления, которое в высотных домах зависит от электроэнергии.

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