В Киеве и области увеличиваются отключения в "негарантированные часы", то есть во время, когда свет потенциально может отключаться.

Об этом сообщают в ДТЭК ("негарантированные часы" обозначены в графиках отключений серым цветом).

При этом в "белой зоне" графика (которая составляет примерно 4-6 часа в день) свет должен быть гарантированно.

В случае отсутствия света в часы, обозначенные в "белой зоне" следует сообщать в ДТЭК. Отсутствие света в такие часы может свидетельствовать об аварии на электросетях.

В ДТЭК объяснили учащение отключений света в Киеве и области тремя факторами:

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