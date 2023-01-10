ДТЭК предупредил об отключениях света в "негарантированные часы"
В Киеве и области увеличиваются отключения в "негарантированные часы", то есть во время, когда свет потенциально может отключаться.
Об этом сообщают в ДТЭК ("негарантированные часы" обозначены в графиках отключений серым цветом).
При этом в "белой зоне" графика (которая составляет примерно 4-6 часа в день) свет должен быть гарантированно.
В случае отсутствия света в часы, обозначенные в "белой зоне" следует сообщать в ДТЭК. Отсутствие света в такие часы может свидетельствовать об аварии на электросетях.
В ДТЭК объяснили учащение отключений света в Киеве и области тремя факторами:
- Россияне продолжают атаки на энергообъекты, что усиливает дефицит мощностей.
- Морозы усиливаются, что заставляет потребителей включать обогреватели, а следовательно - растёт потребление.
- Промышленные предприятия вернулись к работе после праздников, что тоже приводит к росту потребления.
Сегодня во многих областях Украины уже действуют аварийные отключения света, в "Укрэнерго" озвучили причины.
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