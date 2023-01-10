По состоянию на утро вторника, 10 января, потребление электроэнергии в Украине увеличилось из-за низкой температуры, усиленной сильным ветром в большинстве регионов. Также растет потребление промышленностью и бизнесом, в том числе и ночью. В связи с этим во многих областях вводятся аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

"К сожалению во многих областях лимиты уже превышены, поэтому для сохранения стабильной работы энергосистемы применяются аварийные отключения", - сообщает компания.

В прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей, в связи с высокой активностью боевых действий, добавили в "Укрэнерго".

Ранее сообщалось, что в Киеве планируют запустить новую схему электроснабжения, чтобы не допустить блэкаут.

Также мы писали, что киевляне массово жаловались на длительные отключения света.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 321-й день. "Страна" следит за новостями 10 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 320-го дня войны. В Минобороны Украины вчера вечером заявили, что россияне вновь начали мощный штурм Соледара, который сейчас является самой горячей точкой фронта. В ВСУ подтвердили данные, что в Беларусь прибывают эшелоны техники РФ. Но, по оценкам Генштаба, признаков формирования наступательных сил на северных границах Украины нет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставки в Украину тяжелых танков.

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