В понедельник, 9 января, в Киеве снова начались серьезные проблемы с электричеством. Жители столицы в соцсетях жалуются на длительные отключения света.

Об этом свидетельствуют комментарии пользователей на странице ДТЭК "Киевские электросети" в Facebook.

Жалобы киевлян поступают, несмотря на возвращение к стабилизационным графикам. В частности, северная часть Оболони отключена с 15:00, а прогнозируемое включение электричества – 22:00.

Горожане пишут, что в предыдущие дни свет не выключали, хотя морозы были сильнее.

Читатели "Страны" подтвердили информацию о длительных отключениях электричества в Киеве.

В частности, нам написали, что в Голосеевском районе Киева по адресу ул. Михаила Максимовича, 3-Г света нет с 8:30 утра. Также сообщают, что в одном из домов на Печерске за сутки свет был всего 4 часа.

В "Укрэнерго" ранее объяснили ситуацию снижением температуры и ростом потребления электричества промышленностью и бизнесом в начале рабочей недели.

Тем временем гендиректор Yasno Сергей Коваленко прокомментировал положение дел с отключениями света в столице и также объяснил происходящее холодами и необходимостью "держать баланс между населением и бизнесом, потому что без работы последнего остановится экономика".

Кроме того, по его словам, "сейчас на капитальном ремонте один блок на Ровенской АЭС. И что хуже – к ним добавляются еще и аварии".

"Незначительно вышли за рамки графика в некоторых районах", - добавил Коваленко в Facebook.

Напомним, в некоторых районах столицы электроэнергию отключают на 6-7 и более часов.

Ранее мы писали, что с середины февраля в Киеве планируют запустить новую схему электроснабжения, которая поможет избежать блэкаута. Об этом рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Также "Страна" рассказывала, что в "Укрэнерго" сообщили о проблемах с восстановлением сетей из-за использования старой советской системы.