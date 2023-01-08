Из-за установившейся холодной погоды отключения электроэнергии в Украине возможны не только днем, но и ночью.

Об этом предупредил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

"Однако сейчас идет снижение температуры, увеличение потребления, поэтому я думаю, что ограничения будут применять не только днем, но и в ночное время", - заявил он.

Вместе с тем, ДТЭК в своем официальном Telegram-канале предупреждает, что дополнительная нагрузка на электросети может привести к авариям.

"Сейчас в Украину вернулись морозы. Все начинают включать обогреватели и другие мощные электроприборы одновременно и возникает перегрузка. Дополнительная нагрузка на поврежденные после обстрелов электросети может привести к авариям. Поэтому могут возникать перепады напряжения", - объясняет ДТЭК.

При этом глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона заявил, что вероятность "полного блэкаута" в Украине крайне маловероятна.

"Я считаю, что худшее мы уже прошли с этими ракетными атаками, я очень на это надеюсь. Динамики этих атак и эффект от атак показывает, что россияне обладают все меньшей и меньшей способностью наносить урон нашей энергосистеме", - заявил Кудрицкий.

Война в Украине продолжается уже 319-й день. "Страна" следит за новостями 8 января в своем онлайне.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.