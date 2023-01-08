В воскресенье, 8 января, на всей территории Украины ожидается сухая морозная погода. Синоптики не прогнозируют осадков.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, на дорогах западных областей местами возможна гололедица.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем в большинстве областей будет -3...-8 градусов. В западных регионах, в Житомирской, Винницкой, Одесской, Николаевской областях и в Крыму столбики термометров покажут -1...+4 градусов.

Ночью в большинстве регионов ожидается -9...-14 градусов. В восточных и северо-восточных областях будет до -20 градусов.

В Киеве 8 января ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, до 10 м/с. Ночью температура воздуха будет до -10 градусов, днем синоптики прогнозируют -4...-6 градусов.

Напомним, синоптики рассказывали, что сразу после Рождества украинцев ожидают сильные морозы.

Также "Страна" писала, что в Киев идет сильное похолодание, ночью ожидаются заморозки до -11. На случай чрезвычайных ситуаций в городе развернули 530 пунктов обогрева.

Кроме того, Киевская городская военная администрация предупредила, что в столице из-за похолодания могут ввести аварийные отключения света.