Гололедица на западе и до -20 на востоке. Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в воскресенье
В воскресенье, 8 января, на всей территории Украины ожидается сухая морозная погода. Синоптики не прогнозируют осадков.
Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
По данным синоптиков, на дорогах западных областей местами возможна гололедица.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха днем в большинстве областей будет -3...-8 градусов. В западных регионах, в Житомирской, Винницкой, Одесской, Николаевской областях и в Крыму столбики термометров покажут -1...+4 градусов.
Ночью в большинстве регионов ожидается -9...-14 градусов. В восточных и северо-восточных областях будет до -20 градусов.
В Киеве 8 января ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, до 10 м/с. Ночью температура воздуха будет до -10 градусов, днем синоптики прогнозируют -4...-6 градусов.
Напомним, синоптики рассказывали, что сразу после Рождества украинцев ожидают сильные морозы.
Также "Страна" писала, что в Киев идет сильное похолодание, ночью ожидаются заморозки до -11. На случай чрезвычайных ситуаций в городе развернули 530 пунктов обогрева.
Кроме того, Киевская городская военная администрация предупредила, что в столице из-за похолодания могут ввести аварийные отключения света.