В Киев идет сильное похолодание, ночью ожидаются заморозки до -11, на случай чрезвычайных ситуаций в городе развернули 530 пунктов обогрева.

Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"На случай чрезвычайной ситуации и длительного отсутствия электричества и отопления в столице работают 530 пунктов обогрева. Которые оснащены генераторами и другим необходимым оборудованием, чтобы люди могли согреться, подзарядить гаджеты, выпить чаю. Дополнительно работают еще более 100 пунктов, которые обеспечивают предприниматели", - говорится в сообщении.

Напомним, Киевская городская военная администрация предупредила, что в Киеве из-за похолодания могут ввести аварийных отключений. Сейчас в столице растет потребление электричества, поэтому введены лимиты потребления. А похолодание приведет к увеличению потребления, которое сейчас энергосистема не способна покрыть в полном объеме из-за повреждений.

Также мы сообщали, что бригады ДТЭК в Киевской области переведены в усиленный режим из-за приближения морозов.

Значительное похолодание прогнозируется на 6-9 января, местами мороз ночью ударит до -16.