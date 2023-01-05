В Киеве "по горячим следам" задержали разбойника, который напал с ножом на финансовое учреждение, ограбил кассу и избил сотрудницу.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сотрудниками Шевченковского УП ГУ ЧП в г. Киеве разоблачен и задержан "по горячим следам" мужчина, совершивший разбойное нападение на учреждение по выдаче микрокредитов. 03 января 2023 года в кредитное учреждение, расположенное по ул. Старовокзальной, ворвался мужчина в черной медицинской маске и совершил нападение на работницу. Забрызгав лицо женщины газовым баллончиком, нападающий ударил ее кулаком по голове и, угрожая ножом, забрал из сейфа 22 000 гривен. Злоумышленник скрылся с места происшествия, однако после принятых оперативных мер его личность была установлена, а сам он задержан правоохранителями", - говорится в сообщении.

В настоящее время указанному лицу доложено о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Правоохранители проверяют причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

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