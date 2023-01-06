Число погибших в результате ракетного обстрела Киева 29 декабря увеличилось до трех человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его данным, умерла 40-летняя женщина, которая после обстрела находилась в больнице в тяжелом состоянии.

"Это - третья жертва варварской атаки россиян перед Новым годом", - написал Кличко.

Напомним, утром 29 декабря в воздушном пространстве Киева было зафиксировано 16 ракет. Все они были уничтожены силами ПВО.

Обломками сбитых ракет были повреждены три частных дома и один автомобиль в Дарницком районе. Также были повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском.

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