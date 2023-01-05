Бригады ДТЭК в Киевской области переведены в усиленный режим из-за приближения морозов.

Об этом сообщает Киевская областная военная администация.

"По информации Укргидрометцентра, 6 января в регионе прогнозируется дождь с переходом в мокрый снег, гололед, местами порывы ветра до 20 м/с и существенное понижение температуры", - говорится в сообщении.

Напомним, Киевская область вернулась к отключениям света. Решением "Укрэнерго" в регионе с сегодняшнего дня ввели новые графики плановых отключений.

Ранее мы сообщали, в Украине 5 января продолжает расти потребление электроэнергии из-за постепенного снижения температуры и активизации работы промышленности и бизнеса. До всех областей Украины доведены лимиты потребления, действующие с 8:00 до 23:00.

Также мы рассказали, что 6 января по всей Украине ожидается сложная погодная ситуация. Синоптики прогнозируют дождь, мокрый снег и усиление ветра до штормового. Периодическая скорость северного ветра будет достигать 15-22 метров в секунду. Основная масса осадков придется на восточные области, центральную часть и юго-восток.