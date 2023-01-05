В Украине 6 января ожидается сложная погодная ситуация. Синоптики прогнозируют дождь, мокрый снег и усиление ветра до штормового.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

В пятницу, 6 января, мокрый снег и снег наиболее вероятны на западе, севере и северо-востоке Украины, где температура воздуха будет значительно ниже. Там будут хозяйничать атмосферные фронты северного происхождения.

При этом основная масса осадков придется на восточные области, центральную часть и юго-восток.

Периодическая скорость северного ветра будет достигать 15-22 метров в секунду.

На юге и юго-востоке, Закарпатье и в Черновицкой области будет сравнительно тепло, +3...+8 градусов. В то время, как в большинстве областей Украины - от 3 мороза до 3 тепла. Холоднее всего будет на Сумщине и Черниговщине, дневная температура там будет в пределах -3...-6.

Также возобновится гололедица и усложнится ситуация на дорогах и тротуарах.

В Киеве 6 января погода начнет также ощутимо меняться: дождь, мокрый снег, появится гололедица на дорогах. Сильный ветер будет в ближайшую ночь и завтра утром. Днем он стихнет.

Температура воздуха в столице в ближайшую ночь опустится до нуля, а днем ожидается -1...-3. В ночь на 7 января она может опуститься до -5...-7.

7 января морозы усилятся. В ночные часы на протяжении 7-9 января вероятны -10...-17 градусов, однако преимущественно на востоке, северо-востоке, в центре и на севере Украины. Юго-запад и западные области Украины меньше всего почувствуют это холодное атмосферное вторжение.

В дальнейшем, после 10 января, морозы ослабеют, однако на северо-востоке, востоке и севере Украины умеренные морозы еще задержатся.

Накануне в Украине объявили штормовое предупреждение.

Также синоптик рассказала, когда в Украине ожидаются 16-градусные морозы.