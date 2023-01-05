В среду, 4 января, россияне атаковали одну из ТЭС ДТЭК. К счастью, пострадавших нет.

Об этом пишет пресс-служба ДТЭК.

В результате обстрела было существенно повреждено оборудование ТЭС. После окончания атаки энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий.

Для безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники.

За последние месяцы энергетические предприятия ДТЭК Энерго были атакованы уже 24 раза. В результате чего 26 энергетиков были ранены, трое погибли.

Напомним, сегодня РФ атаковала из артиллерии Чернобаевку и Камышаны в пригороде Херсона, есть раненые.

Также мы писали о том, что россияне ударили по центру Херсона, зафиксировано попадание по дому, есть погибший.

Тем временем война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.