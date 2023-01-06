В Киеве на выходных будут плановые отключения света, хотя последние выходные проходили без них.

Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко в Фейсбуке, объяснив, что причина – похолодание.

"Сегодня Киев отключали по графику. Обычно по выходным у коллег есть возможность подавать больше электроэнергии для потребления. Этот уикенд не должен быть исключением, но есть одно "но". Погода. Сегодня на несколько суток прогнозируют значительное похолодание.

Я уже говорил: каждые -5 градусов на улице – это +250 МВт до потребления. А сейчас объемы, предоставляемые населению, вообще не позволяют разогнаться и рассчитывать на какие-то дополнительные мегаватты.

Поэтому в выходные, скорее всего, отключения будут четко по графику, хотя раньше суббота-воскресенье могли проходить без отключений или с минимальными", – написал Коваленко.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что РФ готова нанести удар по инфраструктуре Украины, поэтому вероятны аварийные отключения света.

Также в Укрэнерго предупредили, что по всей Украине сегодня могут отключать свет из-за роста потребления.

Война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 316-го дня войны. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Севернее, в район Кременной, россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику. Продолжаются мощные обстрелы на запорожском направлении. Вчера Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта на Рождество. В Евросоюзе назвали заявления России о перемирии "фальшивыми и лицемерными".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.