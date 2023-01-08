С середины февраля в Киеве планируют запустить новую схему электроснабжения, которая поможет избежать блэкаута.

Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире телемарафона.

"И если все удастся сделать так, как сейчас запланировано, то с середины февраля Киеву будет безразличен любой блэкаут. Киев будет стоять. Надо сделать определенные вещи", – говорит Харченко.

По его словам, в основе новой схемы - наличие резервной генерации для водоканалов, для систем теплоснабжения.

"Если система не работает, чтобы все получали тепло и воду", - добавил Харченко.

Он прогнозирует, что дальше эта схема будет расширяться и на другие крупные города.

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