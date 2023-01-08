В ДТЭК заявили об обстреле одной из ТЭС на Рождество. Это уже 25-я атака на предприятия компании.

Об этом пишет в Telegram пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что во время обстрела было повреждено оборудование. Из персонала никто не пострадал.

"Сразу после атаки энергетики начали оперативно ликвидировать последствия. Для безопасности на предприятиях сейчас находятся только критически важные сотрудники", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 января россияне тоже атаковали одну из ТЭС ДТЭК. Обошлось без пострадавших.

Война в Украине продолжается уже 319-й день. "Страна" следит за новостями 8 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 318-го дня войны. После объявленного Россией одностороннего прекращения огня на время православного Рождества, обстрелы не прекратились, как и наземные бои. США предоставили Украине новый пакет военной помощи.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.