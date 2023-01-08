В воскресенье, 8 января, в Украине возможны аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго".

Аварийные отключения будут происходить, если на местах будут превышаться лимиты, определенные компанией.

"По состоянию на 11:00 8 декабря устойчивая морозная погода способствует росту уровня потребления электроэнергии, а соответственно и ее дефицита в энергосистеме, по сравнению с более теплым минувшим воскресеньем.

Для обеспечения баланса "производство-потребление" до областей доведены лимиты потребления, действующие с 09:00 до 24:00. Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений. Ночью ограничения по состоянию на сегодняшний день не применяются", - разъяснили в "Укрэнерго".

Напомним, сегодня в ДТЭК предупредили украинцев об отключениях света из-за морозов не только днем, но и ночью.

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