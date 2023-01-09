В понедельник, 9 января, в Киеве стали вновь выключать свет без графика.

Об этом рассказывают читатели "Страны".

В некоторых районах столицы электроэнергию отключают на 6-7 и более часов.

Напомним в ДТЭК предупредили украинцев об отключениях света из-за морозов не только днем, но и ночью. Из-за снижения температуры увеличивается потребление.

Также мы рассказали, что с утра 9 января превышение лимитов уже зафиксировали в Николаевской области, где решили обесточить потребителей второй очереди.

Кроме того, мы писали, что в Киеве планируют запустить новую схему электроснабжения, чтобы не допустить блэкаут. Она может появиться уже с середины февраля.

Война в Украине продолжается уже 320-й день. "Страна" следит за новостями 9 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 319-го дня войны. Противник вел наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях - и пытался улучшить тактическое положение на Купянском направлении. После православного Рождества и объявленного россиянами одностороннего перемирия возобновились ракетные удары со стороны РФ. Интенсифицируется переброска российских военных в Беларусь.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.