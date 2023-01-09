В понедельник, 9 января, из-за похолодания в Украине начали отключать потребителей электроэнергии. С утра превышение лимитов уже зафиксировали в Николаевской области, где решили обесточить потребителей второй очереди.

Об этом сообщает Николаевоблэнерго.

В регионе сейчас -3 градуса. Значительно холоднее к северу и востоку: в Киеве -6,5, а в Днепре, Полтаве и Сумах -12...-15 градусов.

Ранее в ДТЭК предупредили украинцев об отключениях света из-за морозов не только днем, но и ночью.

Также сообщалось, что в Киеве планируют запустить новую схему электроснабжения, чтобы не допустить блэкаут. Она может появиться уже с середины февраля.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 320-й день. "Страна" следит за новостями 9 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 319-го дня войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.