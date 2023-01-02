Министерство социальных дел Эстонии готовится внедрить систему продовольственных карточек для малоимущих с положенной на них суммой. На эти деньги бедные люди смогут купить продукты по своему вкусу.

Об этом сообщила глава отдела готовности к кризисам министерства Теа Варрак.

По данным минсоцдел, сейчас помощь малоимущим распределяется через "продуктовый банк", собирающий в магазинах непроданные продукты, а также пожертвования от частных лиц, и передающий их социальным работникам и благотворительным организациям, которые затем распределяют продукты среди нуждающихся. При этом люди зачастую получали продуктовые наборы, в которых были продукты, которые им не нужны.



"В 2023 году министерство хочет внедрить более гибкую и удобную систему электронных продуктовых карточек, на которые ежеквартально будет переводиться определенная сумма. Эти деньги человек сможет использовать, самостоятельно выбирая в любом магазине сети, выигравшей государственный тендер, продовольственные товары и товары первой необходимости по своему усмотрению", - сказала Варрак.



По ее словам, продуктовые карточки на 30 евро будут выдавать один раз в квартал.

"Здесь действуют те же критерии, что действовали прежде для получения продовольственной помощи. Карточки будут выданы получателям прожиточного пособия, ходатайствовавшим о нем, получателям компенсаций от местного самоуправления и еще ряду лиц", - пояснила Варрак.

Она добавила, что используя продуктовую карточку, можно приобрести продукты питания и товары первой необходимости, например гигиенические товары. Невозможно будет приобрести табачные и алкогольные изделия, а также лотерейные билеты.

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