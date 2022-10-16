Массированные атаки России на гражданскую инфраструктуру в украинских городах вдали от линии фронта осложнят тяжелую экономическую ситуацию в стране, где в этом году уже наблюдается десятикратный рост бедности. Об этом заявил региональный директор Всемирного банка в Восточной Европе Аруп Банерджи.

Его слова приводит агентство Reuters.

По словам Банерджи, быстрое восстановление энергоснабжения в городах после атак показало эффективность системы управления военного времени, но изменение тактики России повысило риски для Украины.

"Если так будет продолжаться, перспективы будут намного, намного тяжелее. Так как наступает зима, то к декабрю-январю, а если дома не отремонтировать, то и раньше, может быть еще одна волна внутренней миграции", - спрогнозировал он.

Президент Владимир Зеленский сообщил международным донорам, что Украине необходимо около 55–38 миллиардов долларов для покрытия расчетного дефицита бюджета в следующем году и еще 17 миллиардов - для начала восстановления жизненно важной инфраструктуры, включая школы, жилье и энергетические объекты. Украинские официальные лица подчеркнули, что им нужна постоянная и предсказуемая финансовая помощь, чтобы правительство продолжало работать, а также начать ремонт и реконструкцию поврежденного фонда.

Реакция на призыв Зеленского, прозвучавший во время ежегодных встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка, обнадеживает, считает Банерджи.

"Большинство стран заверили, что будут оказывать финансовую поддержку Украине в течение следующего года, и это очень положительный результат", - сказал он.

По его словам, к концу года 25% населения будут жить в бедности по сравнению с чуть более чем двумя процентами до войны, а к концу следующего года это число может вырасти до 55 процентов.

Банерджи добавил, что Украина уже сократила свои бюджетные планы до минимума, при этом средства идут на выплату зарплат и пенсий, военные расходы и обслуживание внутреннего долга.

Он также сказал, что если Украине не удастся получить достаточную поддержку, ей придется либо печатать больше денег (при и без того большой инфляции на 20-процентном уровне), либо еще больше сократить социальные расходы.

Между тем в МВФ считают, что экономический спад в Украине в 2022 году составит 35%, инфляция – более 20%.

А в проекте госбюджета на 2023 год заложена инфляция на уровне 30%.