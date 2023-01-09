Украина не может восстанавливать электросети без использования советского оборудования.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью Financial Times.

Особенно сильно не хватает трансформаторов на 750 кВ, каждый из которых весит до 200 тонн.

Хотя некоторые из них были получены из бывших коммунистических стран, таких как Литва, большинство разрушенных трансформаторов необходимо восстанавливать. "Большая часть сетей Украины используют старую советскую систему. Они работают при более высоком напряжении, чем в ЕС, что несовместимо с большей частью западного оборудования", - говорится в статье.

"За первые восемь месяцев войны Украина не так сильно пострадала, поскольку у нас был большой запас трансформаторов, - сказал Кудрицкий. - Но сейчас они крайне необходимы".

Как писала "Страна", потребление электроэнергии в Украине растет третий день, в "Укрэнерго" предупреждают о возможных отключениях.

В Николаевской области из-за превышения лимитов потребления уже начали отключать электроэнергию.

Война в Украине продолжается уже 320-й день. "Страна" следит за новостями 9 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 319-го дня войны. Противник вел наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях - и пытался улучшить тактическое положение на Купянском направлении. После православного Рождества и объявленного россиянами одностороннего перемирия возобновились ракетные удары со стороны РФ. Интенсифицируется переброска российских военных в Беларусь.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.