Рождество многие украинцы гарантированно встретят со светом.

Об этом заявляют энергетические компании и местные власти Запорожской, Львовской, Черкасской, Сумской, Винницкой областей, где плановые отключения света сегодня, 7 января, не запланированы.

Между тем, в Киеве и области ремонтные бригады ДТЭК переведены в усиленный режим – они круглосуточно работают, чтобы вовремя устранять аварии. Это связано с резким похолоданием и сопутствующим общим ухудшением погодных условий, объясняют в компании.

Из-за холодов и возможных ракетных атак в правительстве вчера призвали украинцев готовиться к аварийным отключениям.

Ранее гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщил, что в Киеве на выходных будут плановые отключения света, хотя последние выходные проходили без них.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что РФ готова нанести удар по инфраструктуре Украины, поэтому вероятны аварийные отключения света.

Тем временем война в Украине продолжается уже 318-й день. "Страна" следит за новостями 7 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 317-го дня войны. В Беларусь россияне продолжают демонстративно подтягивать войска и технику. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что РФ готова нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. США выделили Украине 3-миллиардный пакет помощи, куда впервые внесли 50 боевых машин Bradley, Германия пообещала, что предоставит Украине 40 бронетранспортеров Marder и одну систему ПВО "Patriot"

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.