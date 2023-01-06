В Киеве открыли "Городок Несокрушимости" на более чем 1000 человек. Пункт открыли на территории "Дарынка" (район станции метро "Лесная").

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram-канале.

"Это 68 тысяч квадратных метров, где люди могут согреться, зарядить гаджеты, провести время с детьми", - написал Тимошенко.

Также на территории есть отдельные зоны для обучения и преподавания, есть пространство игр для детей, кофейни и фуд-корт. Кроме того, есть отдельная территория, предназначенная для выгула домашних животных.

В случае блэкаута "Городок" будет действовать автономно - непрерывную работу обеспечивают 7 генераторов совокупной мощностью 2 МВт, а связь работает благодаря 7 терминалам Starlink.

Напомним, мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве ожидаются сильные заморозки. На случай ЧС в столице развернули 530 пунктов обогрева.

Также мы писали о том, что в конце декабря Украина получила новую партию Starlink для "Пунктов несокрушимости".

А на ж/д вокзалах Украины появятся бесплатные станции для зарядки гаджетов. Первые из них уже установили в Киеве.