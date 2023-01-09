В Украине в понедельник, 9 января, растет энергопотребление. Причинами этого являются снижение температуры и рост потребления электричества промышленностью и бизнесом в начале рабочей недели.

Об этом в телеграм-канале сообщает "Укрэнерго".

В связи с этим во всех областях действуют лимиты с 04:00 до 00:00. В случае их превышения будут действовать аварийные отключения.

"Остается сложной ситуация с электроснабжением в прифронтовых регионах на востоке и юге из-за значительных повреждений электросетей во время боевых действий. Кроме того, ночью россияне обстреляли один из объектов генерации на юге страны", - сказано в сообщении.

Пока энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждений и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и самая мощная Запорожская АЭС.

Ранее в "Укрэнерго" сообщили о проблемах с восстановлением сетей из-за использования старой советской системы.

Как писала "Страна", в Николаевской области из-за превышения лимитов потребления уже начали отключать электроэнергию.

Война в Украине продолжается уже 320-й день. "Страна" следит за новостями 9 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 319-го дня войны. Противник вел наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях - и пытался улучшить тактическое положение на Купянском направлении. После православного Рождества и объявленного россиянами одностороннего перемирия возобновились ракетные удары со стороны РФ. Интенсифицируется переброска российских военных в Беларусь.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.